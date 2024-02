Test "Do Rzeczy": ISUZU D-MAX WERSJA EC

Isuzu od lat oferuje bowiem typowe woły robocze z napędem 4 x 4, które nie boją się ciężkiej pracy nawet w bardzo trudnym terenie. Jest to więc jedno z ulubionych narzędzi tych pracoholików, którzy lubią naprawdę terenowe samochody. Jak przystało na auto wielozadaniowe, twardziel rodem z Japonii występuje w kilku odmianach dla pracoholików z konkretnych branż. Tym razem do testów wzięliśmy więc pojazd stworzony specjalnie dla specjalistów od energetyki (który po niewielkich przeróbkach może być też wykorzystywany przez budowlańców wszelkiej maści, a także strażaków, policjantów, żołnierzy etc.).