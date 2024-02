Waszyngton przełożył wizytę Sikorskiego w USA

MSZ wydało komunikat, w którym podało powody przesunięcia wizyty polskiego ministra w Waszyngtonie. Jak wskazanao, decyzję podjęto "z uwagi na pilne obowiązki Sekretarza Stanu USA Antonego Blinkena i związaną z nimi nieobecność w Waszyngtonie".

W innym terminie odbędą się również zaplanowane w ramach wizyty polsko-amerykańskie konsultacje w ramach dialogu strategicznego.

Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do wizyty Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. MSZ nie podało żadnej możliwej daty wydarzenia.

Sikorski miał rozmawiać w Izbie Reprezentantów oraz w Senacie na temat m.in. dalszej pomocy dla Ukrainy.

Stosunki polsko-amerykańskie

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski przekonuje, że dla sojuszu polsko-amerykańskiego "nie ma alternatywy".

"Rok 2023 był niesamowitym rokiem. Polska jest niezastąpionym sojusznikiem, partnerem i przyjacielem Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatniego roku nasze relacje nadal kwitły i jestem niezwykle dumny ze wszystkiego, co osiągnęliśmy. Gościliśmy prezydenta Joe Bidena i wielu innych amerykańskich oficjeli. Był to czas umacniania szczególnej przyjaźni amerykańsko-polskiej. Zaangażowanie między naszymi krajami jest bardzo ścisłe i stale się zacieśnia. Jesteśmy bardziej zgrani niż kiedykolwiek wcześniej" – wskazał dyplomata w wywiadzie udzielonym KAI.

Mark Brzezinski przekonuje, że "rok 2024 rozpoczął z wielkimi nadziejami". "Jestem naprawdę zainspirowany tym, co widziałem w Polsce. Widzieliśmy, co się dzieje, gdy polskie społeczeństwo i polska młodzież jednoczą się. Jestem głęboko optymistycznie nastawiony do Polski. W ciągu ostatnich dwóch lat byłem świadkiem polskiej zdolności do szybkiej i zdecydowanej mobilizacji. Pierwszy raz, gdy naród polski w niezwykły sposób włączył się w wspieranie narodu ukraińskiego. Drugi, gdy Polacy rekordowo licznie, przy frekwencji 74.5 procent, stawili się na wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku. Ta zdolność mobilizacji wokół spraw zasadniczych pokazuje, że polska przyszłość jest jasna, a nasze partnerstwo doskonale o tym przypomina" – mówi.

