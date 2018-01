Ziemkiewicz: Czy Izraelowi zależy na przekonaniu nas do polityki proarabskiej?

Publicysta „Do Rzeczy” zwrócił uwagę, że obywatele Izraela przez lata mogli jeździć do Polski i, w przeciwieństwie do wielu państw zachodnich, nie obawiać się antysemickich ataków, a Polska (często kosztem relacji z państwami arabskimi) dbała o jak najlepsze stosunki z Izraelem.

„Co stało się z Izraelem, kiedyś jego ambasadorem w Polsce był Szewach Weiss, dziś - takie zero?! I po co ten rzyg na jeden z ostatnich proizraelskich krajów w całej Europie? Naprawdę zależy im na przekonaniu nas do polityki proarabskiej?” – napisał na Twitterze.

W imię czego Tel Awiw zdecydował się na popsucie relacji z Polską – pyta Ziemkiewicz:

„Rachub nowojorskich grandziarzy na wyduszenie z Polski haraczu "za holocaust"? Politykierstwa balansującego na krawędzi upadku premiera? Dogodzenia fanaberii pani ambasador, zlobbowanej przez przyjaciół z Rosji albo miejscowej "totalnej opozycji", która od dwóch lat stara się namówić do ataku na kraj, w którym przegrała wybory, każdego, kogo tylko się da?” - dopytywał.

Publicysta „Do Rzeczy” wskazał, że ustawa, o której jest ostatnio tak głośno, była znana izraelskim władzom od dawana, a zgłoszone uwagi były uwzględnione przez polską stronę.

„Wszystko to z powodu ustawy, której projekt rządowi Izraela był znany od dawna, a uwagi, jakie wobec niego wyraził, zostały uwzględnione. I z wysunięciem, jako oficjalnej przyczyny ataku, zastrzeżeń wobec zapisów, których w tym projekcie nie ma” – napisał Ziemkiewicz.