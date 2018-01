10-latek prosi ministra o wywiad. "Staram się spełniać marzenia, nawet jeśli się ze mnie śmieją"

Wcześniej Kacper przeprowadził wywiad m. in. z burmistrzem Braniewa oraz dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Braniewie. Przeprowadzone wywiady zamieszcza na swoim kanale na platformie YoutTube.

Tym razem chłopiec postanowił porozmawiać z ministrem. Dlaczego akurat szef resortu morskiego? Jak pisze Kacper: "Moim rodzinnym miastem jest Frombork. To tutaj mieszkam i tutaj mój dziadek i mój tato są rybakami. Dlatego postanowiłem do Pana napisać".

Kacper żali się, że wiele osób odmawia mu wywiadu, życząc tylko "spełnienia marzeń". "I na tym się kończy. Staram się spełniać swoje marzenia i nie poddawać się nawet jak się śmieją ze mnie, że mi się nie uda" – pisze 10-latek w liście do Marka Gróbarczyka.

Jak na list zareagował minister? W odpowiedzi dziękuje Kacprowi za jego propozycję i zaprasza go do Warszawy, aby zrealizować wywiad. "Nawiązując do Twojej propozycji, bardzo chętnie porozmawiam i udzielę wywiadu" – czytamy w liście opublikowanym na Twitterze ministerstwa,