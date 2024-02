Co się działo pod Sejmem? Nasze zdjęcia

Około godziny 10.00 Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik usiłowali wejść do budynku Sejmu. Przy próbie wejścia do budynku doszło do szarpaniny pomiędzy politykami PiS a Strażą Marszałkowską. Przez kordon udało się przedrzeć Maciejowi Wąsikowi. Polityk nie wszedł jednak do budynku z powodu zamkniętych drzwi. W internecie pojawiły się nagrania z całego zajścia. Na innych filmach widać, jak pozostali politycy PiS próbują dostać się do Sejmu, jednak drzwi pozostawały nadal zamknięte. Po kilkudziesięciu minutach wejście zostało otwarte.

Prezentujemy nasze zdjęcia spod Sejmu.

Galeria:

Wydarzenia pod Sejmem

– Jesteśmy posłami, chcieliśmy wejść głównym wejściem. Nie jesteśmy byłymi posłami, jesteśmy posłami zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, który uchylił postanowienie Szymona Hołowni. Sąd Najwyższy ocenił, że ten wyrok z 20 grudnia nie ma skutku prawnego. Służby marszałka Hołowni dostały polecenia niewpuszczania posłów do Sejmu (…). To jest państwo autorytarne – stwierdził Maciej Wąsik.

Po kilkunastu minutach Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili teren Sejmu. Również Jarosław Kaczyński opuścił parlament, by po dłuższej chwili wrócić na salę plenarną.

– Mamy bardzo jasną i konkretną sytuację, z którą czas się pogodzić. (...) Nigdy w życiu nie przeszło mi przez myśl, żeby pozbawić kogokolwiek z posłów, a już szczególnie posłów PiS, prawa do wykonywania mandatów, bo marszałek nie ma takich kompetencji. To robią sądy, marszałek nie ma takich kompetencji – stwierdził Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

29 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył w całości postępowanie dotyczące wykonania przez Mariusza Kamińskiego kary dwóch lat więzienia.

Przed tym, jak 23 stycznia prezydent Andrzej Duda ponownie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, spędzili oni 15 dni w zakładach karnych. Wcześniej, 20 grudnia ubiegłego roku, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok, skazujący ich na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy przy tzw. aferze gruntowej.