Ekshumacje na Powązkach? Poseł PiS: "W alejach bohaterów nie mogą być pochowani zdrajcy"

Poseł ocenił, że ludzie tacy jak Bierut czy Gomułka nie powinni spoczywać w "narodowym polskim mauzoleum".

– To byli ludzie, którzy działali na szkodę Polski, mordowali Polaków. Powinny być przeprowadzone prace ekshumacyjne i wszyscy, którzy budowali w Polsce moskiewski reżim, prześladujący Polaków, powinni zostać przeniesieni na inny cmentarz – mówił na antenie Polskiego Radia.

"Pamiątka po Stalinie"

Poseł odniósł się również do kwestii ewentualnej rozbiórki Pałacu Kultury.

– Nie obraziłbym się, gdyby taki los spotkał tę pamiątkę po Stalinie. Można się zastanawiać, czy nie urządzić w nim jakiegoś światowego muzeum zbrodni komunistycznych, to jest sprawa do dyskusji. Przecież ta ideologia marksistowska, jej wyznawcy są odpowiedzialni za śmierć ponad 100 milionów ludzi. Być może ludzie, którzy chodzą dzisiaj, również w Polsce, w koszulkach z Marksem, dowiedzieliby się do czego prowadzi wyznawanie ideologii Karola Marksa – mówił.

Poseł argumentował swoje stanowisko względem Pałacu Kultury tym, że w latach 20 Józef Piłsudski nakazał rozebrać w Warszawie sobór Aleksandra Newskiego.

