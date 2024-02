Dziś Rada Gabinetowa. O czym prezydent chce rozmawiać z rządem?

Postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej prezydent wydał na początku lutego. Wskazał, że będzie to okazja do rozmów z przedstawicielami rządu i spokojnego przedyskutowania planowanych inwestycji oraz dalszych działań podejmowanych w tym zakresie. Akcentował, że liczy na merytoryczną dyskusję w kwestiach niezwykle ważnych dla rozwoju i umocnienia bezpieczeństwa Polski.

– Tym, co będzie w ogromnym stopniu stymulowało i warunkowało możliwości rozwojowe są wielkie inwestycje, które w ostatnich latach zostały zaplanowane i wobec których podjęto pierwsze działania realizacyjne – mówił Duda. Wyjaśnił, że te inwestycje to: Centralny Port Komunikacyjny, przekształcenie obecnej energetyki w niskoemisyjną, bardziej sprzyjającą klimatowi, poprzez budowę elektrowni atomowych, a także rozwój portów oraz infrastruktury drogowej i kolejowej.

Jak dodał, kluczowym elementem jest "zapewnienie bezpieczeństwa poprzez modernizację i rozwój polskiej armii, czyli w istocie poprzez realizację tych kontraktów zbrojeniowych, które już są podpisane i z których dostawy otrzymujemy, ale także i przyszłych". Prezydent podkreślił, że ważne aby te zamierzenia były kontynuowane.

Jak Tusk odpowiedział na zaproszenie Dudy?

– Bardzo chętnie podzielę się informacjami, chociaż one są dostępne, są w przestrzeni publicznej. Ale jeśli pan prezydent potrzebuje zwołania Rady Gabinetowej, żeby się dowiedzieć, co z CPK czy z energią atomową w Polsce, to możemy spokojnie na takim spotkaniu wszystko powiedzieć – stwierdził premier Donald Tusk, potwierdzając obecność na posiedzeniu.

Nie jest wykluczone, że na Radzie Gabinetowej zostanie poruszona kwestia Donalda Trumpa i jego głośnych słów dotyczących NATO i Rosji. Były prezydent USA oświadczył, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 proc. PKB na obronność.

Tusk w reakcji na tę wypowiedź napisał w mediach społecznościowych: "Prezydent Duda: «Prezydent Trump dotrzymuje danego słowa». Prezydent Trump: «Będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO». Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie?".

Posiedzenie Rady Gabinetowej

Początek Rady Gabinetowej zaplanowano na godzinę 13. Według zapowiedzi Pałacu Prezydenckiego posiedzenie będzie podzielone na dwie części – jawną i niejawną. Część jawna będzie dostępna dla mediów i transmitowana.

Zgodnie z konstytucją Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje rządu. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny.

