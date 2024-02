Andrzej Duda świętuje walentynki. Pokazał, co podarował żonie

Z okazji dnia zakochanych, prezydent Andrzej Duda podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem z żoną i napisał życzenia do internautów. Co kupił żonie na walentynki?

Andrzej Duda składa życzenia z okazji walentynek

"Walentynki 2024! Niech to będzie miły dzień dla każdego! Życzliwość to ważny element miłości. Niech was otacza i niech z was promieniuje!" – napisał prezydent w walentynkowych życzeniach do internautów.

W swoich mediach społecznościowych opublikował też wspólne zdjęcie z żoną, Agatą Kornhauser-Dudą, na którym widać, że otrzymała ona od niego ogromny bukiet czerwonych róż.

Post prezydenta w zaledwie godzinę po publikacji miał już ponad 3,5 tys. polubień i setki komentarzy.

Prezydent Duda w Kanale Zero. Wywiad, o którym było głośno

1 lutego wystartował Kanał Zero. Jako pierwsza została wyemitowana rozmowa z Krzysztofem Stanowskim, którą poprowadził Przemysław Rudzki. W trakcie rozmowy została m.in. przybliżona ramówka nowego projektu. Najmocniejszym punktem nowego kanału był jak dotąd wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Przeprowadzili go wspólnie Krzysztof Stanowski oraz znany z RMF FM Robert Mazurek. Wywiad odbił się szerokim echem w sieci.

Prezydent odpowiadał na pytania Stanowskiego i Mazurka przez półtorej godziny. W programie, emitowanym na kanale Youtube, prezydent odniósł się do tematu podziałów politycznych w Polsce i radykalizmu poglądów. Był też pytany m.in. o sprawę mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i ewentualny paraliż prac Sejmu poprzez odsyłanie wszystkich ustaw przegłosowanych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie poruszono też wątek resetu konstytucyjnego.

Podczas rozmowy z prezydentem Stanowski zadeklarował, że sam wystartuje w wyścigu wyborczym w 2025 roku i pytał głowę państwa, czy doradza mu taki krok. – Bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli ktoś podejdzie do tego solidnie. Niezależnie od tego, czy zakończy się zwycięstwem czy nie, zawsze może zakończyć się sukcesem – ocenił prezydent.

– Dzisiaj mocne wejście do polskiej polityki następuje przez wybory prezydenckie. Proszę spojrzeć na Pawła Kukiza i Szymona Hołownię – wskazał Duda. – Jaka była ich droga? Poprzez wybory. Tak naprawdę zaistnienie w debatach prezydenckich, pokazanie się w tej bardzo wąskiej grupie, kiedy cała uwaga polskiej opinii publicznej koncentruje się na tym wydarzeniu, daje strasznego kopa, jeśli chodzi o rozpoznawalność, popularność – kontynuował prezydent Duda.

