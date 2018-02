Baszko dementuje. "Nie jestem posłem niezrzeszonym, przechodzę do klubu PiS"

W rozmowie z DoRzeczy.pl Mieczysław Baszko, były poseł PSL-u, zaprzeczył doniesieniom medialnym, jakoby miał pozostać posłem niezrzeszonym, albo wrócić do ludowców. – Jestem w Porozumieniu Jarosława Gowina i we wtorek osobiście złożyłem na piśmie wniosek do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ja zawsze byłem bliżej prawicy, miałem poglądy chadeckie – mówi polityk. Baszko zdradził ponadto, że w szeregach PSL-u bardzo źle jest odbierany sojusz ludowców z KOD-em, Grzegorzem Schetyną oraz Ryszardem Petru.