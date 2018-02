Prezydent o tragedii Holokaustu. PO zarzuca Dudzie "uleganie naciskom"

Prezydent Andrzej Duda poinformował dzisiaj, że podpisze nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jednocześnie głowa państwa podjęła decyzję o skierowaniu nowelizacji w tzw. trybie następczym do TK. Chodzi o zbadanie jej pod kątem zapewnienia wolności słowa. Informację tę prezydent przekazał w czasie swojego wystąpienia w Pałacu Prezydenckim.

Eskalacja konfliktu?

– Decyzja pana prezydenta jest decyzją złą, jest decyzją, która wynika z nacisków partyjnych z Nowogrodzkiej, a także nacisków narodowców, antysemitów wczoraj sprzed Pałacu Prezydenckiego. Pan prezydent uległ interesom partyjnym, przedkładając je ponad interes Rzeczypospolitej – szybko skomentował decyzję Andrzeja Dudy lider PO Sławomir Neumann.

Szef klubu Platformy stwierdził, że podpis prezydenta pod ustawą, która budzi takie kontrowersje, tylko pogłębi kryzys dyplomatyczny i jeszcze bardziej zaogni stosunki międzynarodowe Polski z Izraelem, ale także z USA.

– Ta decyzja nie daje szans na prawdziwą dyskusję, debatę i przekonywanie naszych partnerów do polskich racji. Udawanie wybiegu, takiego jak skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego dwóch zapisów, które budzą te emocje i w Polsce, i w świecie będzie odbierane jako unik, bo i w Polsce, i w świecie nasi partnerzy wiedzą, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny jest ciałem fasadowym, które tak naprawdę wykonuje polecenia partyjne – tłumaczył Neumann. – To jest zła decyzja i odpowiedzialność prezydenta za pogorszenie i dalszą eskalację tego konfliktu politycznego dzisiaj jest bezsprzeczna – dodał polityk.

