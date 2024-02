Flaga ZSRR i transparent z oburzającym hasłem na rolniczym proteście. Piotr G. usłyszał zarzuty

We wtorek do sieci trafiło zdjęcie z protestu rolników przy zjeździe z autostrady A1 w Gorzyczkach (woj. śląskie). Na jednym z ciągników widać transparent z "prośbą" skierowaną do prezydenta Rosji: "Putin zrób porządek z Ukrainą i Brukselą i z naszymi rządzącymi". Do maszyny była również przymocowana flaga Związku Radzieckiego. Funkcjonariusze policji zatrzymali kierowcę ciągnika, ustalili jego tożsamość i sporządzili dokumentację fotograficzną oraz wideo.

"Oceniamy, że jest to próba przejęcia rolniczego ruchu protestacyjnego przez ugrupowania skrajne i nieodpowiedzialne, być może będące pod wpływem rosyjskiej agentury" – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Skandaliczny transparent. Piotr G. usłyszał zarzuty

Interwencję w tej sprawie zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Materiały trafiły z policji najpierw do prokuratury w Wodzisławiu Śląskim, skąd przekazano je do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach, która prowadzi postępowania związane z tzw. przestępstwami z nienawiści. W czwartek wszczęto śledztwo. Natomiast na piątek policja wezwała rolnika na przesłuchanie.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska poinformowała, że Piotr G. usłyszał zarzut dotyczący "publicznego nawoływania do wszczęcia wojny napastniczej przeciwko Polsce oraz publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej przeciwko Ukrainie". Druga część zarzutu dotyczyła publicznego propagowania ideologii komunistycznej.

– Prokurator uznał, że działanie Piotra G. spełnia kryteria nawoływania do wojny napastniczej oraz pochwalania wojny napastniczej prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie. Dodatkowo, rolnik został oskarżony o propagowanie ideologii totalitarnej, nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne, a także o prezentowanie przedmiotu w postaci flagi, będącej symbolem ruchu komunistycznego – wyjaśniła prok. Smorczewska cytowana przez PAP.

Piotr G. odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i poręczenia majątkowego. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

Czytaj też:

Von der Leyen odniosła się do protestu rolników w Polsce i sytuacji na granicy z UkrainąCzytaj też:

Prof. Kik: Problem rolników dotyczy kwintesencji gospodarek Polski i Ukrainy