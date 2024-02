Trzaskowski ogłosił hasło wyborcze. Gorzki komentarz Śpiewaka

Rafał Trzaskowski podzielił się informacją w sieci. Wystąpił również na konferencji prasowej przy stacji metra na Bemowie.

"Po prostu Warszawa"

"Po prostu Warszawa. To moje hasło w tegorocznej kampanii. Dlaczego? Bo gdy inni kandydaci szukają pomysłu na siebie, ja mój pomysł na miasto po prostu realizuję z Wami od ponad pięciu lat" – poinformował w sobotę Trzaskowski za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych.

"Gdy obiecują Wam zmiany, ja Warszawę po prostu zmieniam. Razem z Wami. Gdy mówią o miłości do stolicy, ja ją po prostu kocham. Tak jak i Wy. Gdy próbują Was przekonać, że traktują Warszawę poważnie, ja wspólnie z Wami robię to od ponad 5 lat dbając o bezpieczeństwo, rozwijając transport miejski czy zazieleniając skwery, place i ulice. Wolność?" – napisał prezydent stolicy.

"W Warszawie nie spieramy się o wolność. Bo ona tu po prostu jest. Dla wszystkich. I wreszcie gdy mówią, że chodzi im o Warszawę, to ja odpowiadam krótko: nam też chodzi o Warszawę. Zawsze. We wszystkim co robimy. Po prostu" – podsumował.

Kontra Śpiewaka

Urzędujący prezydent nie może liczyć na głos znanego warszawskiego aktywisty Jana Śpiewaka.

"W sensie ten pomysł to wycięte drzewa, patoparkowanie, mieszkania tylko dla milionerów?" – skomentował Śpiewak na portalu X.

Kto powalczy z Trzaskowskim?

W wyborach na prezydenta Warszawy kandydują również: Tobiasz Bocheński z PiS, Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Lewicy, która jest zwolenniczką przyjęcia do stolicy imigrantów z Afryki i Azji, Przemysław Wipler z ramienia Konfederacji z poparciem Bezpartyjnych Samorządowców. Co ciekawe swój start zapowiedział także Janusz Korwin-Mikke, który twierdzi, że "Wiplera poprą rozłamowcy z Bezpartyjnych Samorządowców", a ci prawdziwi, popierają jego.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Mieszkańcy Warszawy otrzymają cztery karty do głosowania: na prezydenta miasta, do rady Warszawy, do rady dzielnicy i do sejmiku województwa. Jeżeli żaden z kandydatów na prezydenta nie otrzyma co najmniej 50 proc. głosów, 21 kwietnia zostanie przeprowadzona druga tura wyborów.

