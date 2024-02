Muzyk grupy Kult zatrzymany. W tle fałszowanie zgonów i wyłudzanie odszkodowań

Prokuratura postawiła zarzuty muzykowi legendarnego zespołu Kult, Piotrowi M., oraz jego partnerce i jej synowi. Z informacji przekazywanych przez policję wynika, że są oni podejrzani o wyłudzanie pieniędzy od firm ubezpieczeniowych w Polsce na podstawie sfałszowanych dokumentów. Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące dwóch z zatrzymanych osób: Alexa K. oraz Marty H.-Z.

Muzyk zespołu Kult z zarzutami. Co zrobił?

Jak czytamy w komunikacie warszawskiej policji, funkcjonariusze ze Śródmieścia zatrzymali trzy osoby podejrzane o to, że działając wspólnie i w porozumieniu wyłudzały od firm ubezpieczeniowych odszkodowania za sfingowane zgony w rzekomych wypadkach samochodowych na terenie USA. Policja wyjaśnia, że podejrzani posługiwali się w tym celu podrobionymi, amerykańskimi pieczątkami, dokumentami, wyłudzonymi aktami zgonu oraz rachunkami bankowymi założonymi na członków rodziny, z których wypłacane były pieniądze.

Przestępczy proceder trwał co najmniej od 2021 roku. To wtedy w rzekomym wypadku drogowym na terenie USA "zginęła” pierwsza z osób. Podejrzani na podstawie podrobionych dokumentów wyłudzili akt zgonu, który to z kolei przedstawili w dwóch firmach ubezpieczeniowych, a te na jego podstawie wypłaciły łącznie ponad milion złotych odszkodowania z tytułu zawartych polis na życie.

Wyłudzili ponad milion złotych. Chcieli więcej

Rachunki bankowe były zakładane na najbliższych członków rodziny, w tym przypadku na zatrzymanego 37-letniego syna zatrzymanej kobiety i jej matkę. W ten sposób wyłudzono ponad milionów złotych i próbowano wypłacić kolejne 800 000 złotych jednak tym razem zapobiegli temu pracownicy jednego z banków i Policjanci ze śródmiejskiego Wydziału Operacyjno Rozpoznawczego – czytamy w komunikacie policji.

W mieszkaniu podejrzanych znaleziono obciążające ich dokumenty, amerykańskie pieczątki urzędowe, telefony komórkowe, karty płatnicze czy pełnomocnictwa do rachunków bankowych.

Co grozi Piotrowi M?

Portal tvnwarszawa.pl dotarł do informacjo, że podejrzani to: 63-letni muzyk związany z formacją Kult, jego partnerka oraz jej 37-letni syn.

– Po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymani Alex K., Marta H-Z. oraz Piotr M. usłyszeli zarzuty popełniania, wspólnie i w porozumieniu, oszustwa w mieniu znacznej wartości, usiłowania oszustwa, podrabiania dokumentów i posługiwania się nimi jako autentycznymi — powiedział portalowi Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Podejrzanym grozi 10 lat więzienia.

