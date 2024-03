Policja użyła siły wobec rolników. "Jak ZOMO", "celowa eskalacja"

W Warszawie trwa protest rolników. Do przepychanek i użycia siły przez policję doszło przed Sejmem (w tym czasie w budynku trwają obrady izby).

Według doniesień mediów, grupa protestujących zaczęła wyciągać z jezdni kostkę burkową, którą następnie obrzucono policję. Na sytuację tę stołeczna policja zareagowała w krótkim komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. "Zachowania zagrażające bezpieczeństwu naszych funkcjonariuszy, w tym rzucanie w nich kostką brukową, nie mogą być lekceważone i wymagają stanowczej i zdecydowanej reakcji. Policja nie jest stroną toczącego się sporu, w związku z którym odbywają się protesty" – podkreślono. Podjęto też próbę przedostania się na teren Sejmy, którą udaremnili funkcjonariusze.

Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego i pałek. Siłowe działania funkcjonariuszy pokazują liczne nagrania publikowane w mediach społecznościowych. Na jednym z nich widać, jak kordon policjantów otacza małą grupę uczestników protestu, a następnie powala jednego z mężczyzn (na nagraniu nie widać, aby był agresywny) na ziemię. Powalony przez funkcjonariuszy trzymał w rękach biało-czerwoną flagę.

twitter

"Jak ZOMO" – tak nagranie to skomentował dziennikarz portalu Salon24 Marcin Dobski.

Poseł Sebastian Kaleta opublikował z kolei wideo, na którym widać gazowanie protestujących. "Tak gazuje koalicja 13 grudnia. I nie jest to gaz rozweselający uśmiechniętej Polski" – wskazuje polityk.

twitter

Na portalu X znaleźć można jeszcze wiele innych filmów, ukazujących brutalność służb.

twittertwittertwitter

Fala oburzenia

Cała sytuacja jest żywo komentowana w mediach społecznościowych. "Do górników strzelano teraz chcecie strzelać do kolejnych przedstawicieli Suwerena: do Rolników Leśników, Myśliwych, Związkowców…?" – pyta oburzona poseł PiS Anna Kwiecień.

Z kolei Adam Andruszkiewicz, również parlamentarzysta PiS przypomina, że tak samo postępowano w przeszłości z Marszami Niepodległości'. "Jeśli uważacie, że przemocą odbierzecie nam suwerenność i godność, to się głęboko zdziwicie" – stwierdza.

"Brak dialogu społecznego, brak obrony interesów polskiej wsi, a w odpowiedzi tylko siła i bezprawie" – wskazuje poseł Arkadiusz Mularczyk.

Robert Bąkiewicz przekonuje, że "to celowa eskalacja, żeby zastraszyć innych rolników i innych protestujących". Dziennikarz Radia Wnet Łukasz Jankowski ironizuje: "Uśmiechnięta Polska wjeżdża na pełnej".

Czytaj też:

Dziennikarz "Newsweeka" o rolnikach: Współczesne warchoły