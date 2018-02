"Pomnik świateł nie był złym pomysłem". Trzaskowski o pomniku smoleńskim

Poseł stwierdził, że w sprawie pomnika przede wszystkim powinni móc wypowiedzieć się sami Warszawiacy.

– Pomnik stanął na Powązkach. Rzeczywiście byłem jednym z niewielu polityków Platformy, którzy mówili o tym że np. pomnik świateł na Krakowskim Przedmieściu nie był złym pomysłem. Podtrzymuję to, tylko od samego początku mówiłem również że trzeba zapytać warszawiaków i to kwestia zasadnicza -

Polityk ocenił, że nigdy nie był zdecydowanym przeciwnikiem stawiania pomników upamiętniających katastrofę smoleńską.

– Przecież pan dobrze wie, że nie chodzi o pomnik, tylko o styl. To, co robi dzisiaj PiS, to nie jest kwestia stawiania pomników. To kwestia tego że z pogwałceniem prawa przejmuje się plac Piłsudskiego, który jest placem miejskim, warszawskim, łamiąc trzy ustawy i do tego jeszcze w uzasadnieniu mówiąc że chodzi o względy bezpieczeństwa – mówił w RMF FM.

Czytaj także:

Schetyna: Nie ma zgody na postawienie pomnika smoleńskiego. To polityczna prowokacjaCzytaj także:

Szef PSL: Patryk Jaki może wygrać w Warszawie, ale brak ustawy reprywatyzacyjnej obniża siłę rażenia PiS-u