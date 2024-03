Fantazja polska

Jak nas słyszą, tak nas piszą, więc gdy oczekująca klimakterium Beatriz, bogata mężatka z Barcelony, ma poznać kogoś, kto zmusi ją swym romantycznym porywem do przemyślenia życia, to oczywiście będzie to Polak grający Chopina. Starszy od niej o 30 lat, obdarzony bujną srebrną grzywą, wyglądający jak brat Maxa von Sydowa ("To von Sydow wygląda jak mój zły brat" – twierdzi Witold). To nie harlequin, to nowa powieść noblisty (nagroda z roku 2003), wydana premierowo po hiszpańsku (czyżby angielskim wydawcom zdała się mało odkrywcza?).