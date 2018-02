Ukraina: Zdewastowano pomnik UPA. Pomalowano go na biało-czerwono

Pomnik upamiętniający oddziały, które są odpowiedzialne za masowe mordowanie Polaków w czasie II wojny światowej, znajduje się w parku w centrum Charkowa. Oprócz namalowania polskich barw narodowych, sprawcy uszkodzili płytę pomnika.

Nie jest to pierwszy taki incydent. W przeszłości pomnik UPA był wielokrotnie niszczony i dewastowany. Do ostatniego takiego zdarzenia doszło jesienią ubiegłego roku, gdy nieznani sprawcy pomalowali go czerwoną farbą.

– Znaczenie tego pomnika-symbolu dla mieszkańców Charkowa jest bardzo ważne. W końcu tak samo, jak teraz żołnierze NATO, żołnierze Ukraińskiej Powstańczej Armii bronili naszego państwa przed najeźdźcami – podkreślają aktywiści broniący pomnika.

Jak informuje portal Kresy.pl, ukraińskie media donosząc o całym incydencie, zwracały uwagę, że do dewastacji doszło kilka dni po podpisaniu ustawy o IPN przez prezydenta Dudę.