Ustawa o IPN. Jest wniosek prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego

"Zdaniem Prezydenta RP, przepisy ww. ustawy powinny być precyzyjne na tyle, by każdy obywatel, po ich przeczytaniu, nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jakie jego zachowania mogą być zachowaniami karalnymi, a jakie nie" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KPRP.

Nowela ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub 3 lat więzienia dla tych, którzy wbrew faktom przypisują Polsce odpowiedzialność bądź współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez hitlerowskie Niemcy. Nowe przepisy mają też umożliwić karanie za użycie sformułowania "polskie obozy". Ustawa wywołała kryzys dyplomatyczny na linii Polska-Izrael.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda uważa, że "wiązanie odpowiedzialności instytucjonalnej za zbrodnie Holokaustu z Narodem Polskim, który za zbrodnie te nie odpowiada, oraz Państwem Polskim, którego terytorium było okupowane przez obce państwo, uzasadnia wprowadzenie regulacji prawnych przewidzianych przedmiotową ustawą, w tym przepisu karnego sankcjonującego przypisywanie takiej odpowiedzialności Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu".

"Poszukiwanie prawdy historycznej, będące integralną częścią swobody wypowiedzi, nie może bowiem prowadzić do negowania bezspornych faktów. Ocena przepisów przez Trybunał Konstytucyjny, orzekający w sposób ostateczny o zgodności ustawy z Konstytucją otwiera prawną drogę do omówienia i wyjaśnienia pojawiających wątpliwości" – napisano w komunikacie.

Nowelizację ustawy o IPN prezydent podpisał we wtorek, 6 lutego. Andrzej Duda zapowiadał wówczas, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie nowych przepisów w tzw. trybie kontroli następczej. Wczoraj nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

