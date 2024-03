Środa o Stanowskim: Przygłupi ignorant. "Wyszła na idiotkę i już mnie nie lubi"

W czwartek łamach "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł Piotra Głuchowskiego i Iwony Görke o twórcy Kanału Zero Krzysztofie Stanowskim. Autorzy zastanawiają się w nim, "jak to jest, że odbiorcy Stanowskiego nie wpisują się w stereotypowe wyobrażenia (konfederaci, fani Korwina, ogólnie mężczyźni niemogący odnaleźć w coraz bardziej różnorodnej rzeczywistości). I że ani widzom, ani dziennikarzom, publicystom, autorytetom z poważnymi nazwiskami, którzy dołączyli do Kanału Zero, nie przeszkadza, że pierwszy projekt influencera, popularny portal Weszło, potrafił informować, że "Baby są proste w obsłudze: pokazać tapczan i dbać, by się po drodze nie wypie*****ły"".

Tego samego dnia wieczorem Krzysztof Stanowski opublikował odpowiedź na treści zawarte w artykule "Gazety Wyborczej". Wypunktował manipulacje, których mieli dopuścić się dziennikarze gazety. Zaznaczył, że część opublikowanych informacji stanowi materiał procesowy i rozważy kroki prawne przeciwko redakcji.

Magdalena Środa uderza w Stanowskiego. Szokujący wpis

Wśród komentujących tekst znalazła się Magdalena Środa, która gościła w przeszłości na łamach Kanału Sportowego. W mocnych słowach oceniła twórcę Kanału Zero, nie zostawiając na nim suchej nitki. Nazwała go "bezczelnym, prowokacyjnie przygłupim ignorantem".

"Poszłam do Stanowskiego, bo nie oglądałam telewizji i właściwie nie wiedziałam, gdzie idę (ale o prawach kobiet powinno mówić się wszędzie) i to było odkrycie. Stanowski jest bezczelnym, prowokacyjnie przygłupim ignorantem, który robi karierę na tych właśnie atutach (nie wiem, czy świadomie czy nie). Swoje występy przyprawia seksizmem, pisizmem i radosnym samozadowoleniem. To facet, który nic nie czyta, który wie, że po to, by być zauważalnym, trzeba być chamem i arogantem, lub przynajmniej takiego udawać (ludzie grzeczni, oczytani, umiejący argumentować – to relikty dawnej epoki, których nikt nie słucha). No jedynym słowem kwintesencja dzisiejszych karier i epoki, w której takie kariery są możliwe. Duża część świata staje się Stanowskim..." – czytamy.

Komentarz Środy tak spodobał się Kindze Rusin, że aż postanowiła opublikować go na swoim InstaStories.

Stanowski odpowiada prof. Środzie: Wyszła na kompletną idiotkę no i już mnie nie lubi

Stanowski już odniósł się do tych mocnych słów pod swoim adresem.

"Zdradzę wam, że z profesor Magdaleną Środą rozstaliśmy się w miłej atmosferze, ale potem wróciła do domu, poczytała komentarza, w których bardzo wiele osób twierdziło, że wyszła na kompletną idiotkę... No i już mnie nie lubi. Oczywiście nie będę się odnosił do poniższego, ponieważ jestem człowiekiem, który nie stosuje języka nienawiści i kocham ludzi" – napisał na X.

twitterCzytaj też:

Stanowski odpowiada na atak "Wyborczej". "Naprawdę obrzydliwe manipulacje"Czytaj też:

Stanowski uderza w znane show. Wytyka kryminalną przeszłość gwiazdy