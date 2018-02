Rewolucja w oszczędzaniu na emeryturę? Resort finansów prezentuje Pracownicze Plany Kapitałowe

Skorzystają miliony Polaków?

Program ma być skierowany do ponad 11 milionów pracowników, w tym do około 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych (czyli tzw. „budżetówce"). Szacunkowa liczba osób, które przystąpią do programu, to 8,5 mln osób (przy założeniu 75% partycypacji).

Przewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK ma kształtować się następująco:

– składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 zł; dopłata roczna ze strony państwa – 240 zł;

– składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

– składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może zatem wynieść 3,5%, a maksymalna 8%. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia netto. Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.

Etapowość i dobrowolność

Projekt ustawy zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe pozwolą na stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu uzupełniającego źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obejmą one wszystkich pracowników, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a więc również pracujących np. na zlecenia. Istotna jest tutaj także dobrowolność przynależności pracownika do PPK – może on również w każdej chwili wystąpić z systemu – wyjaśniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.