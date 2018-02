Ile mieszkań ma prezydent Gdańska? Adamowicz: Mam tyle, ile mam

– Co się stało z pańskimi mieszkaniami? Miał pan siedem, przyznawał się do pięciu, teraz ma pan dwa. Co się z nimi stało? – pytał Pawła Adamowicza redaktor Mazurek podczas porannej audycji w RMF FM. – Mam tyle, ile mam – oświadczył prezydent Gdańska. – One są. Przekazałem rodzinie – dodał. Polityk oświadczył, że nie jest winny popełnienia żadnego przestępstwa, a błąd w obliczeniach wynikał z niezamierzonej pomyłki.

Dziennikarz dopytywał, jak to możliwe, że osoba, która posiada 36 kont bankowych i – jak sam Adamowicz twierdzi – posiada umiejętności poruszania się po rynkach finansowych pomyliła się w liczbie posiadanych mieszkań. – Wielokrotnie przepraszałem za te błędy. Jestem niewinny. To są sprawy nie związane z wykonywaniem przeze mnie obowiązków prezydenta – bronił się prezydent. Mazurek zapytał również Adamowicza o jego 36 kont w banku. Prezydent tłumaczył, że w 2006 roku wziął trzy kredyty, co wymusiło na nim posiadanie dodatkowych kont bankowych. – Nic nie poradzę, że system bankowy w Polsce tego oczekuje – stwierdził. Czytaj także:

