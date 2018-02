Ustawa o IPN "gorącym kartoflem" w rządzie? Komentarz Warzechy

Wygląda na to, że do wielu członków rządu zaczęło docierać, iż uchwalono coś, co nie jest – mówiąc delikatnie – prawem zbyt przemyślanym i narobiło nam problemów – mówi publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha w komentarzu dotyczącym nowelizacji ustawy o IPN.