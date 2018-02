Antypolska kampania ruszyła. Żydowska organizacja żąda od USA zerwania stosunków z Polską

Agresywny klip "I will go to jail" (ang. Pójdę do więzienia), w którym Polska oskarżana jest o współudział w Holokauście, a dziś jego negację wyprodukowała amerykańsko-żydowska organizacja charytatywna Ruderman Family Foundation.

Na nagraniu ludzie młodzi, starsi oraz rodziny przekonują, że za mówienie prawdy na temat Zagłady Żydów pójdą do więzienia. Wypowiadają określenie "polski Holokaust" i zapowiadają, że Żydzi nigdy już nie będą milczeć. "Po tym, jak 3,5 miliona Żydów zostało zamordowanych w Polsce, w tym tysiące dzieci, Polska uchwaliła nowe prawo a ja pójdę do więzienia" – słyszymy na nagraniu. Kolejne słowa skierowane są do Polaków: "Słuchajcie Polacy, to, co stało się podczas Holokaustu było wystarczające. Uchylcie to haniebne prawo. Teraz". Występujące w klipie osoby wzywają również władze Stanów Zjednoczonych do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską, do czasu kiedy nie odrzucimy całkowicie przyjętej w ostatnim czasie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Wraz z publikacją filmu organizacja rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją wzywającą amerykański rząd w imieniu 6 milionów Żydów do zawieszenia stosunków z Polską.