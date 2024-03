Bezbronność cywilna

Bo z tą pierwsza to jakoś tam pewnie jest, coś tam jeździ, strzela, ktoś mundury nosi i rysuje po jakichś mapach. Ale co mamy dla cywilnej ludności, która – jak uczą najnowsze doświadczenia – jest nie tyle głównym podmiotem wojny, ile raczej jej ofiarą? Zdobycze technologii wcale nie oddzielają tych dwóch sfer, tak żeby się ta wojenna ścierała z wrogiem w obronie tej cywilnej.

I w tym kontekście dostaje się naszej obronie cywilnej, a właściwie jej fantomowi, gdyż ten obszar od dawna jest kwestią wysoce teoretyczną. Mnie nagłość tego odkrycia… dziwi. A co to, nikt wcześniej nie wiedział, że nie ma całego systemu i to nie dlatego, że ten straszny PiS to odwołał, ale że tak było od początku III RP?