Ziobro zwrócił się do wyborców. Pokazał specjalnie przygotowaną mapę

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaapelował do wyborców, by w niedzielnych wyborach samorządowych zagłosowali na polityków Suwerennej Polski.

Ziobro zamieścił na platformie X specjalnie przygotowaną mapę, w której wskazał kandydatów swojego ugrupowania startujących w wyborach w poszczególnych miastach.

Ziobro: 7 kwietnia ważne wybory

"W nadchodzącą niedzielę, 7 kwietnia ważne wybory – zdecydujemy, kto będzie nas reprezentował we władzach samorządowych. Polecam państwu kandydatów Suwerennej Polski na listach PiS do władz miast na prawach powiatu" – napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro

twitter

Kandydaci Suwerennej Polski w wyborach samorządowych to m.in.: Piotr Cieplucha (do rady miasta Łodzi), Bartłomiej Bałaban (do rady miasta Lublin), Michał Gazda (do rady miasta Torunia) oraz Piotr Kisiel (do rady miasta Kielce).

Wybory samorządowe

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy wybiorą przedstawicieli w radach dzielnic, gmin, miast i powiatów, a także członków sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W przypadku wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ewentualną drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia.

Głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach 07:00 – 21:00. Wybory samorządowe mają charakter lokalny. Z tego względu poszczególne organy władzy terytorialnej w gminach, powiatach i województwach mogą wybierać wyłącznie osoby zameldowane lub stale zamieszkujące na ich terenie.

Każdy głosujący otrzyma cztery karty do głosowania: pierwszą z listą kandydatów do rady dzielnicy, gminy lub miasta, drugą z listą kandydatów do rady powiatu, trzecią z listą kandydatów do sejmiku województwa oraz czwartą z listą kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Mieszkańcy miast na prawach powiatu otrzymają trzy karty. Nie będzie wśród nich listy do rady powiatu, ponieważ miasta na prawach powiatu realizują zadania zarówno gmin, jak i powiatów, dlatego wybiera się jedynie członków rady miasta. Ważny głos to taki, w którym głosujący postawi znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

Czytaj też:

Bocheński: Sondaże sondażami, liczą się wyboryCzytaj też:

Prof. Flis: Samorządy wcale nie są zabetonowane