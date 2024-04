Rekordowy awans TV Republika. Wzrost o 3110 procent

27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji. Tydzień wcześniej odwołał on prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. Rolę TVP Info szybko przejęła Telewizja Republika.

Od tego czasu telewizja Tomasza Sakiewicza odnotowuje rewelacyjne wyniki w rankingach oglądalności, wyprzedzając topowe polskie stacje informacyjne.

TV Republika z kolejnym rekordem. Spektakularny awans w rankingu

Wirtualne Media podały właśnie nowe wyniki oglądalności polskich stacji telewizyjnych. Pierwsze miejsce w pierwszym kwartale 2024 roku zajął TVN24 ze wzrostem o 44,72 proc. w stosunku do poprzedniego roku i udziałem w ryku na poziomie 6,99 proc. Wcześniej stacja ta zajmowała piąte miejsce.

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl, na drugiej lokacie utrzymała się TVP2, której udział w analizowanym okresie zmniejszył się o 13,92 proc. do 6,8 proc. Podium zamyka TVN. Udział tej stacji wyniósł 6,75 proc. (spadek o 9,4 proc.).

Tuż za podium znalazła się TVP1, która miała 6,66 proc. udziału (w dół o 16,44 proc.). Piąty był Polsat, którego udział spadł o 13,06 proc. do 6,39 proc.

Najbardziej spektakularny awans zaliczyła z kolei Telewizja Republika, która uplasowała się na miejscu szóstym, uzyskując wynik na poziomie 3,21 proc. Jest to wzrost aż o 3110 proc. w stosunku do poprzedniego roku, wówczas stacja zajmowała 104 pozycję.

Rewolucyjne zmiany w Telewizji Republika. Chcą przegonić TVN24

"Wkrótce jakość odbioru TV Republika znacząco się poprawi. Właśnie instalujemy cyfrowe stoły do realizacji dźwięku. Kupiliśmy nowe kamery. Podnieśliśmy emisję do jakości HD. Zmieniamy się dla Was dzięki Waszemu wsparciu" – napisał kilka dni temu na platformie X były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a obecnie szef wydawców TV Republika, Jarosław Olechowski.

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami zakreślił z kolei cele i opowiedział o planowanym rozwoju technologicznym telewizji. Jak zdradził w rozmowie z serwisem Olechowski, aktualnie stacja kupuje nowe lampy, które mają być w pełni profesjonalne i pozwalać na zdalne sterowanie.

– Naszym celem jest, żeby z jakością produktu szybko doszusować do wyników oglądalności. Jesteśmy w tej chwili drogą stacją informacyjną w Polsce, pierwszą, jeśli chodzi o nadawców z polskim kapitałem i chcemy być pierwszą stacją w ogóle. Naszym celem jest przegonienie TVN24 i do tego są potrzebne inwestycje nie tylko programowe, ale także technologiczne – zapewniał Wirtualnemedia.pl szef wydawców TV Republika.

