Zmiany personalne w Sejmie. Kontrowersyjny polityk wróci do parlamentu?

7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe. W wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 34,27 proc. poparcia. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc. Na Trzecią Drogę zagłosowało 14,25 proc. wyborców. Komitet Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy otrzymał 7,23 proc. głosów, a Lewica – 6,32 proc. PiS wygrało w siedmiu województwach, a KO – w dziewięciu.

W województwie dolnośląskim od 2018 r. rządziła koalicja PiS i Bezpartyjnych Samorządowców. Teraz władzę w sejmiku najprawdopodobniej przejmie sojusz Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Oznacza to zatem zmianę na stanowisku marszałka województwa.

Zmiany w Sejmie. Mieszkowski zostanie posłem

Poseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski poinformował w mediach społecznościowych, że zarząd dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej przedstawił "jednomyślną rekomendację" dla posła KO Michała Jarosa na stanowisko marszałka dolnośląskiego sejmiku. Zastąpi on Cezarego Przybylskiego z Bezpartyjnych Samorządowców. Wcześniej jednak potrzebna będzie zgoda przyszłych koalicjantów, bo Koalicja Obywatelska ma w sejmiku dolnośląskim zbyt mało radnych, by samodzielnie podejmować decyzje.

Większość w sejmiku województwa dolnośląskiego to 19 głosów. KO będzie miała 15 radnych, PiS, – 13, Trzecia Droga – 4, Bezpartyjni Samorządowcy – 3, a Lewica – 1.

Internauci dopytywali, czy jeżeli Jaros zostanie marszałkiem województwa, to zrezygnuje z mandatu poselskiego i kto zajmie jego miejsce w Sejmie. "Zrezygnuje. Krzysztof Mieszkowski" – odpowiedział Zdrojewski.

Kim jest Krzysztof Mieszkowski?

Krzysztof Mieszkowski w 2015 r. dostał się do Sejmu z list Nowoczesnej, a w 2019 r. – Koalicji Obywatelskiej. W zeszłorocznych wyborach parlamentarnych zabrakło mu kilkuset głosów (otrzymał ich 7031), by dostać się do parlamentu. Decyzja regionalnych władz Platformy Obywatelskiej sprawia, że po zaledwie kilkumiesięcznej przerwie Mieszkowski znów będzie mógł zasiadać w ławach poselskich.

Mieszkowski pochodzi z Głogowa, studiował kulturoznawstwo, w przeszłości zawodowo zajmował się teatrem. W Sejmie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Polityk wzbudzał ogromne kontrowersje swoimi skandalicznymi wpisami w mediach społecznościowych. Mieszkowski pisał m.in., że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości "ponoszą współodpowiedzialność za populistyczny reżim". Były poseł nazywał także Żołnierzy Wyklętych "mordercami i bandytami".

