"Instruktaż jak wyjść na buraka i ćwoka". Na Stanowskiego i Mazurka spadły gromy

Ostatnie Pokolenie to skrajnie radykalna organizacja, skupiona wokół ochrony klimatu. W ostatnich dniach jej aktywiści nasilili protesty, które polegają m.in. na blokowaniu dróg i mostów w miastach, w czasie największego ruchu. Działacze Ostatniego Pokolenia organizują także happeningi o charakterze chuligańskim – jednym z nich było oblanie farbą warszawskiej Syrenki.

We wtorek przedstawiciele organizacji byli gośćmi Kanału Zero. Rozmowę z dwoma aktywistami, Janem Latkowskim oraz Tytusem Kiszką, przeprowadzili Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski.

"START. Ostatnie Pokolenie w Kanale Zero. Przyklejeni, odklejeni czy... normalni?" – napisał na platformie X Stanowski, zachęcając do oglądania wywiadu.

Ostatnie Pokolenie w Kanale Zero. Mazurek i Stanowski w ogniu krytyki

Niedługo później pod postem dosłownie zawrzało. Internauci masowo krytykowali prowadzących program za sposób, w jaki przebiegała dyskusja. Niemal jednogłośnie zarzucili im, że nie dawali dojść do słowa aktywistom. Co ciekawe, w większości negatywnych komentarzy ich autorzy podkreślali, że nie zgadzają się z tym, co robi Ostatnie Pokolenie.

"A dacie im coś powiedzieć? Bo jestem największym ze znanych mi denialistów, ale jestem w tej rozmowie po ich stronie, bo nawet ich wyśmiać nie umiecie, tylko ciągle im przerywacie"; "Dla mnie "Ostatnie Pokolenie" to skrajni eko aktywiści, którzy w mojej ocenie, się ciut odkleili i przeginają z happeningami. Niemniej, po cholerę ich zapraszacie na dyskusje do swojego programu, skoro to nawet koło dyskusji nie stało?"; "Przykro się to ogląda. Dajcie się wypowiedzieć. Widać Że jesteście uprzedzeni i traktujecie gości z wyższością a ludzie na czacie wam klaszczą. Totalnie bez szacunku. Czuje się zawiedziona tym wywiadem, dalej będę was oglądać ale wiarygodność spadła"; "Wypadliście fatalnie. Pomijam merytorykę, ale jeśli traktujecie gości z taką wrogością, pogardą i agresją już na starcie to jakakolwiek dyskusja później nie ma żadnego sensu. Akurat ty powinieneś jako gospodarz okazać trochę więcej szacunku gościowi, którego zapraszasz" – pisali wzburzeni internauci.

"Instruktaż jak wyjść na buraka i ćwoka". Na dziennikarzy spadły gromy

""Rozmowa" prowadzona przez Mazurka i Stanowskiego... Nie zgadzam się z formą protestu OP. Ale można było odnieść wrażenie, że "zaproszeni" goście sami zrobili im najazd na studio. Pokazówka z wyśmiewania i przesłuchiwania. To jest instruktaż jak wyjść na buraka i ćwoka"; "Już niezależnie od obranej strony i własnych przemyśleń dt tematu, beznadziejnie poprowadzony program. Mimo że nie popieram działań i poglądów zaproszonych gości, to sposób prowadzenia programu był skandaliczny i aż mnie nosiło gdy chciałem posłuchać odpowiedzi, a nie mogłem"; "Fatalny to był wywiad"; "Fatalna rozmowa! Chyba po to jest dłuższa forma, żeby dać się ludziom spokojnie wypowiedzieć, a nie przerywać każde zdanie na zmianę z Mazurkiem. Popisywaliście się jak dzieci, kto im bardziej dowali. Jak myśleliście, że tego chcą wasi widzowie to jesteście w błędzie"; "Najgorzej poprowadzona godzina zero w historii. Pomysł genialny pt. zaprośmy ekoświrów i zróbmy grillowanie. Pytania uzupełniające Pana Redaktora celowo na poziomie ameby aby być trochę śmiesznym, a trochę prowokujacym. Słabiutko" – piszą pod postem Stanowskiego internauci.

"No dzisiaj zdecydowanie nie wyszło, nadużyliście pozycji gospodarza"; "Przy Was wydali się całkiem normalni…"; "Goście faktycznie odklejeni i nieprzygotowani, nielogiczni. Niemniej postawa prowadzących nasuwała mi skojarzenie z postawą prowadzących program tv w filmie "Nie patrz w górę""; "Ciężko się to oglądało. Dwóch arogantów wzięło w kleszcze gości swojego programu, nie dając im dojść do słowa"; "Przecież Wy, razem z Mazurkiem, w tej rozmowie zrobiliście dokładnie to samo co ci aktywiści, przyklejając się do drogi – zniechęciliście ludzi do słuchania" – czytamy w innych komentarzach.

