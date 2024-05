W kółko to samo

Ujawnienie się zdrajcy w Mińsku potwierdza tezę, że PiS to partia proputinowska. PiS odgryzał się wypominaniem: a to, że Szmydt przeszedł do obozu przeciwników reformy sądownictwa jako „skruszony”, a to, że sędzia był częstym gościem TVN.

Puentą tej kampanii było sejmowe wystąpienie Donalda Tuska w czwartek 9 maja. „Ponad 30 lat temu z tej mównicy, weteran polskiej polityki Leszek Moczulski rozczytał akronim PZPR jako »Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji«. Skrót partii Zjednoczonej Prawicy mógłby być dokładnie tak samo rozczytany. Gdyby dzisiaj był tutaj pan Moczulski, toby patrzył w tę stronę i mówił: »Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji«” – mówił z trybuny sejmowej. Padły przy tym bardzo mocne oskarżenia.