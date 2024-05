Zastępca naczelnika CBŚP znaleziony martwy. Miał ranę postrzałową głowy

O sprawie informuje w środę "Gazeta Wrocławska". Z ustaleń jej dziennikarzy wynika, że wszystko wydarzyło się 14 maja w godzinach wieczornych. To wtedy właśnie znaleziono przy drodze gruntowej za jedną z dolnośląskich miejscowości w gminie Żórowina znaleziono nieżyjącego Adama J.

Nie żyje naczelnik jednego z wydziałów CBŚP

Zastępcy naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu towarzyszył pies i – według gazety – to jego szczekanie zaalarmowało świadka, który powiadomił o wszystkim służby.

"Policjanci, którzy dotarli na miejsce znaleźli przy denacie broń. Ujawnili także łuskę. Naczelnik miał ranę postrzałową głowy" – czytamy.

Na miejsce zdarzenia wkrótce przybył prokurator, który zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok mężczyzny.

To było samobójstwo?

Przyczyny śmierci Adama J. wyjaśni postępowanie prokuratury. Jak jednak wynika z informacji podanych na platformie X przez dziennikarza Michała Torza, nieoficjalnie brana jest pod uwagę wersja o samobójstwie ze służbowej broni palnej.

Według dziennikarza, zwłoki naczelnika znalazła jego żona.

