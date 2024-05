Kolejne niepokojące doniesienia ws. elektrowni jądrowej. "Bardzo daleko"

– Obecnie trwają bardzo wstępne analizy zasadności zastosowania tej technologii w tej lokalizacji, jest to proces rozłożony na lata. Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, co oznacza, że jesteśmy bardzo daleko od podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej projektu jądrowego w Koninie – powiedział Marzec podczas konferencji prasowej.

To już kolejna niepokojąca wypowiedź w temacie energii atomowej. Niedawno minister przemysłu Marzena Czarnecka stwierdziła, że elektrownia atomowa powstanie w 2039 r. lub 2040 r., czyli o siedem lat później niż do tej pory zakładano.

Prezydent Duda: Będę o to walczył!

– Potrzebujemy więcej nowoczesnej energetyki, która będzie w jak największym stopniu oszczędzała zasoby naturalne, zwłaszcza te wyczerpywalne. Tu potrzebna jest elektrownia atomowa, by była energia, by było bezpiecznie i by była praca. (...) Nie dajmy się omamić wrzaskom zwariowanych środowisk zza zachodniej granicy, które chcą zrezygnować z atomu. To jest bzdura. Bez atomu nie zrealizujemy transformacji energetycznej – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że nie wolno pozwolić, by wielkie inwestycje w Polsce zostały zatrzymane. – Trzeba o to walczyć i na poziomie europejskim, i krajowym, bo one są w tej chwili zagrożone – mówił.

