Szmydt będzie ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania? Jest ruch prokuratury

Tomasz Szmydt to były sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uciekł na Białoruś, gdzie poprosił o azyl polityczny. W połowie maja do Sądu Rejonowego w Warszawie trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie Szmydta. Wydana została decyzja o zastosowaniu aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy.

Za byłym sędzią wydano także list gończy oraz skierowano do Interpolu wniosek o wydanie czerwonej noty (kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji).

Europejski Nakaz Aresztowania

W środę, 29 maja Prokuratura Krajowa wysłała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Tomasza Szmydta – podało Radio Zet. – Oznacza to, że były sędzia będzie ścigany i zatrzymany we wszystkich państwach Unii Europejskiej – wyjaśnił rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Rozpatrywanie wniosku może potrwać co najmniej kilka dni.

Na Szmydzie ciąży zarzut szpiegostwa. Chodzi o art. 130 par. 1 Kodeksu karnego, który mówi, że kto bierze udział w działalności obcego wywiadu albo działa na jego rzecz przeciwko Polsce, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż pięć lat. Ponadto art. 130 par. 5 Kodeksu karnego stanowi, że jeśli tego czynu dopuści się funkcjonariusz publiczny, to kara wynosi od ośmiu lat więzienia do dożywocia.

Szmydt uciekł na Białoruś

Tomasz Szmydt poprosił władze Białorusi o "opiekę i ochronę". 6 maja na konferencji prasowej w Mińsku przekonywał, że musiał opuścić Polskę, ponieważ nie zgadza się z działaniami władz w Warszawie wobec Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej.

8 maja Sąd Dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym uchylił immunitet Szmydta, zezwolił na jego zatrzymanie i na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił go w czynnościach. Tego samego dnia rzecznik NSA poinformował, że Szmydt nie jest już sędzią. Jego oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu sędziego przyjął prezes NSA.

Czytaj też:

"Zgłosiła się jako bezpaństwowiec". Zastanawiające doniesienia o partnerce SzmydtaCzytaj też:

Szmydt liczył na lans na kanale Stanowskiego? "Chyba się nie zorientował"