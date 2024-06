Wybory do Parlamentu Europejskiego. PKW o przebiegu głosowania: Chyba pierwszy raz się zdarzyło

Wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się o godz. 7 rano i potrwają do 21. Podczas pierwszej niedzielnej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do godziny 6 rano nie było żadnych informacji o zakłóceniu w jakimkolwiek lokalu wyborczym. Sędzia Sylwester Marciniak poinformował, że jeśli chodzi o incydenty, to pierwszy raz się zdarzyło, że po sześciu godzinach od obowiązywania ciszy wyborczej meldunek przekazany przez policję był zerowy.

Pierwsze incydenty

Sędzia przekazał, że na obecną chwilę nie odnotowano żadnych przestępstw, natomiast było 13 wykroczeń. Pięć z nich dotyczyło umieszczania plakatów wyborczych w miejscu publicznym bez zgody właściciela i zniszczenia tego typu plakatów. – Pozostałe osiem z nich dotyczyło kwestii naruszenia ciszy wyborczej, bądź niedozwolonego umieszczania plakatów – przekazał Marciniak.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego powiedziała m.in., że w niektórych komisjach trzeba było uzupełniać skład komisji, w jednej doszło do awarii prądu, ale nie wpłynęło to na głosowanie. Część osób, które dopisały się do spisu w innym kraju, pozostały tam zapisane, o czym się dowiadywały z odwodowej komisji wyborczej.

Polacy wybierają 53 europosłów

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do momentu zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Do lokalu wyborczego należ zabrać ze sobą dokument tożsamości. Dokument umożliwi znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Cisza wyborcza

Tradycyjnie do końca głosowania obowiązuje cisza wyborcza. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

W lokalu wyborczym zabronione jest eksponowanie symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Cisza wyborcza dotyczy także przestrzeni internetowej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Żeby oddać ważny głos, trzeba wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Głos będzie uznany za nieważny, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Uprawnionych do udziału w elekcji do PE jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców. Wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 – odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach – 7.

Listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego 7 zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach.

Nieprawidłowości? Zgłoś je!

Ruch Kontroli Wyborów podał dwa numery telefonów, na które można zgłaszać przypadki nieprawidłowości w wyborach do PE. "Przyjmujemy tylko osobiste zgłoszenia telefoniczne, bez SMS lub wiadomości zostawianych na poczcie głosowej telefonu.

Adres do zgłoszeń mailowych, w tym z załącznikami: [email protected]" – piszą organizatorzy.

"Zgłoszenie nieprawidłowości czy fałszerstwa wyborczego do konsultantów RKW nie zastępuje zawiadomienia przewodniczącego komisji wyborczej, Komisarza Wyborczego lub /i policji" – przypominają.

Nieprawidłowości można głosić pod numerami: 608 221 637 i 795 372 499.

Czas dyżuru 11:00 – 21:00 /21:30