Giertych domaga się od prezydenta gratulacji dla Tuska. "Czekamy"

"Myślę, że Prezydent Andrzej Duda, jako Prezydent wszystkich Polaków, pogratuluje premierowi Donaldowi Tuskowi uzyskania najwyższego poparcia Polaków i zwycięstwa w wyborach do PE. Czekamy!" – napisał Giertych w poniedziałek rano na platformie X.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. KO wygrywa, ale z niedużą przewagą nad PiS

Wcześniej na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej opublikowano pełne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zwyciężyła Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,16 proc.), a trzecie Konfederacja (12,08 proc.). Dalej uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz Lewica (6,3 proc.).

KO zdobyła 21 mandatów, PiS – 20, Konfederacja – 6, a Lewica i Trzecia Droga po trzy.

Frekwencja wyborcza wyniosła 40,65 proc.

Prezydent: Do PE trzeba wybrać ludzi, którzy będą reprezentować tam polskie interesy

Prezydent Andrzej Duda głosował w niedzielę w Ostrowie Wielkopolskim. W rozmowie z dziennikarzami tłumaczył, jak ważne jest, aby Polskę reprezentowali w europarlamencie "ludzie, którzy będą dbali o polskie interesy, co do których będziemy pewni, że będą to robili dobrze, profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem".

– Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska funkcjonowała zgodnie z naszymi przekonaniami co do tego, jaki powinna mieć kształt, to powinniśmy iść do wyborów – dodał. Zdaniem prezydenta, Polacy oddając głos pokazują, że biorą "odpowiedzialność za siebie, za polskie sprawy, za polskie sprawy w Unii Europejskiej i za sprawy Europy".



Tusk: 10 lat czekaliśmy na pierwsze miejsce. Jestem szczęśliwy

Premier Donald Tusk powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów w niedzielę wieczorem, że KO czekała 10 lat na zwycięstwo z PiS. – Jestem szczęśliwy, mamy prawo do radości i wzruszenia – stwierdził.

– Najbardziej wzrusza mnie to, że mimo niełatwych czasów, mimo tego, że być może nasi wyborcy, Polki i Polacy chcieliby więcej, szybciej (...) ale dzisiaj, w tym momencie mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej, i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października – ocenił Tusk.



