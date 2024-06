W Sejmie zrobiono kino. Ciężko uwierzyć, jaki film wybrano

Cykl filmowy współorganizują Kancelaria Sejmu i Festiwal WATCH DOCS oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. We wtorek wyświetlono film "Summer Qamp".

Jak czytamy, jest to"poruszający tematykę akceptacji młodych osób LGBTQ+. Film zawiera wypowiedzi queerowych nastolatków uczestniczących w wakacyjnym obozie w kanadyjskiej głuszy. Udało się tam stworzyć miejsce wolne od osądów i uprzedzeń".

Po pokazie filmu zaproszeni prelegenci wzięli udział w dyskusji na temat produkcji oraz LGBT.

Jak czytamy na stronie Sejmu: "Raz w miesiącu na Wiejskiej zapraszamy Obywateli na projekcję filmu dokumentalnego przybliżającego odbiorcom życie i historie bohaterów z odleglejszych zakątków świata. Każdy pokaz poprzedza krótka prelekcja wprowadzająca w temat. Dlaczego We are the SEJM? Bo bez względu na to, pod jaką szerokością geograficzną przyszło nam żyć, z jakiej kultury czy środowiska pochodzimy, wszyscy mierzymy się z podobnymi problemami, boimy się, kochamy i cierpimy podobnie, bo – po prostu – jesteśmy tacy sami".

Program LGBT wkrótce pojawi się na antenie TVP

Grupa Stonewall, organizacja zajmująca się promowaniem postulatów LGBT, otrzymała własny program na antenie TVP3 Poznań.

Członkowie grupy pochwalili się informacją na swoim profilu na Facebooku. Jak napisali, "gdyby ktoś nam o tym powiedział rok temu, nie uwierzylibyśmy". W ramach współpracy z poznańskim oddziałem TVP3 działacz LGBT Mateusz Sulwiński będzie prowadził program “Rozmowy dnia" poświęcony społeczności LGBT+. Emisja pierwszego odcinka zaplanowana została na 29 maja. Gościem będzie drag queen Twoja Stara.

"Rozmowy będą przede wszystkim edukacyjne. Będziemy poruszać różne tematy związane ze społecznością, tłumaczyć, wyjaśniać i rozwiewać mity. To będzie odtrutka na lata dezinformacji prowadzonej przez Telewizję Publiczną kontrolowaną przez poprzedni rząd" – czytamy w zamieszczonym na Facebooku poście.

