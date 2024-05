Toronto: Szkoły katolickie wywieszą flagi LGBT zamiast pro-life

– Członkowie zarządu Okręgu Szkół Katolickich w Toronto po raz kolejny podeptali prawa rodziców do edukacji dzieci zgodnie z nauczaniem katolickim, głosując 8 do 2 przeciwko propozycji wywieszania flagi pro-life w szkołach – stwierdziła dr Teresa Pierre, przewodnicząca kanadyjskiej organizacji Parents as First Educators (Rodzice jako Pierwsi Wychowawcy), która wspiera prawa rodziców w obliczu świeckiej ideologii liberalnej, prezentowanej przez władze szkolne.

Zwróciła uwagę, że „świętość życia ludzkiego jest głównym tematem katolickiej myśli moralnej”. Dlatego propozycja wywieszenia flagi obrońców życia wydawała się czymś oczywistym. – Sprawy naprawdę są w opłakanym stanie, gdy władze katolickiej szkoły otwierają furtkę aktywistom LGBTQ+, ale odmawiają okazania takiego samego szacunku faktycznemu nauczaniu Kościoła – podkreśliła Pierre.

Decyzja o wywieszaniu flagi gejowskiej zapadła trzy lata temu taką samą większością głosów 8 do 2, co obecnie odmowa wywieszania flagi pro-life. Została podjęta pomimo sprzeciwu wyrażonego przez arcybiskupa Toronto kard. Thomasa Collinsa.

USA: Arcybiskup zachęca do duszpasterstwa osób transseksualnych

Amerykański arcybiskup wezwał do objęcia opieką duszpasterską w Kościele katolickim osób identyfikujących się jako transseksualne.

Objęcie opieką takich osób miałoby być realizowane przy jednoczesnym stałym potwierdzaniu „dobroci ludzkiego stworzenia” jako mężczyzny i kobiety. Od wczoraj 65-letni abp Christopher Coyne jest metropolitą Hartford w stanie Connecticut.

Niedawno w Connecticut Public Radio abp Coyne argumentował przeciwko podstawowemu twierdzeniu ideologii gender, które głosi, że mężczyźni i kobiety, którzy „identyfikują się” jako płeć przeciwna, powinni być traktowani jako tacy. „Biologia jest biologią. Jesteś albo XX, albo XY. To fakt naukowy. Nie da się tego faktu obalić” – tłumaczył hierarcha. Dodał jednak, że debata na temat LGBT doprowadziła go do „zrozumienia i troski”, w tym w odniesieniu do osób identyfikujących się jako transseksualne.

