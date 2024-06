"Czemu się nie uśmiechacie?". Nowy spot PiS wywołał oburzenie

Bohaterem najnowszego spotu Prawa i Sprawiedliwości jest Donald Tusk. – Chodźcie, chodźcie, zobaczcie – mówi premier. Kadr został wycięty z nagrania z 1 czerwca 2023 r., na którym lider Koalicji Obywatelskiej zachęcał do udziału w organizowanej przez KO manifestacji.

Autorzy klipu zestawili wypowiedzi premiera Donalda Tuska z nagraniami przedstawiającymi incydenty z udziałem imigrantów w różnych miastach w Polsce. Pojawiają się ujęcia z: Białegostoku, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy, Wrocławia oraz Białowieży. – Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić. Nie będziemy musieli przyjmować żadnych imigrantów z innych kierunków. W polskich domach będzie lepiej – mówi Donald Tusk w tle nagrania.

"Czemu się nie uśmiechacie?" – pyta narrator na końcu spotu PiS.

Spot PiS wywołał oburzenie

Część internautów w komentarzach zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że takimi materiałami może doprowadzić do ataków na tle rasistowskim w Polsce. "Wklejanie losowych zdjęć osób o innym kolorze skóry do takich spotów, to jest żerowanie na rasizmie. Brzydko się państwo bawicie. Jak się znajdzie po jednej lub drugiej stronie ktoś, kto te spoty weźmie nazbyt poważnie, to będziecie mieli krew na rękach" – napisał na platformie X adwokat Piotr Leonarski.

"Naprawdę chcecie wmówić ludziom, że migranci w Polsce wzięli się za sprawą Donalda Tuska, a przed 15 października 2023 r. Polska była »biała«? Macie ludzi za idiotów, którzy nie wychodzą z domów? Którzy nie widzieli wcześniej imigrantów na ulicach?" – skomentował Konrad Wernicki z "Tygodnika Solidarność".

Rozmowa Tuska z Scholzem

Premier Donald Tusk zapowiedział w poniedziałek rozmowę z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. To reakcja na doniesienia prasowe oraz komunikat Straży Granicznej. "Przywiezienie i pozostawienie przez niemiecką policję cudzoziemców w Polsce (Osinów Dolny) odbyło się z naruszeniem zasad i prawa" – podała SG. Chodzi o incydent na przejściu granicznym w Osinowie Dolnym, gdzie niemiecka policja miała wysadzić po stronie polskiej rodzinę imigrantów z Bliskiego Wschodu.

Do tej pory Tusk nie poinformował o efektach rozmowy z kanclerzem Scholzem.

