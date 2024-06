Znany dziennikarz znika z anteny. Nowa ramówka

Robert Mazurek był jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy dołączyli do nowego projektu Krzysztofa Stanowskiego – Kanału Zero. Wcześniej Stanowski i Mazurek współpracowali już razem w ramach Kanału Sportowego. Znany redaktor na co dzień związany jest też z RMF FM, gdzie prowadzi rozmowy w ramach porannego i popołudniowego cyklu. W tym tygodniu usłyszymy go tam ostatni raz przed wakacjami.

Robert Mazurek znika z RMF FM. Zastąpią go inni dziennikarze stacji

Jak informuje serwis Wirtualne Media, RMF FM wprowadza zmiany w swojej letniej ramówce. Z anteny zniknie w związku z tym słynny prowadzący, Robert Mazurek.

"W piątek 21 czerwca br. po raz ostatni przed wakacjami pojawi się poranna rozmowa Roberta Mazurka, nadawana po godz. 8.00. Od poniedziałku 24 czerwca br. poranne wywiady będą prowadzić – jak podaje stacje inni dziennikarze RMF FM" – czytamy na portalu.

W okresie wakacyjnym w ogóle nie usłyszymy z kolei popołudniowej rozmowy RMF FM, która zazwyczaj nadawana jest po godz. 18.00.

To jednak nie koniec zmian. Latem w radiu rusza też nowy podcast Oli Filipek i Mateusza Opyrchała "Historia za historię", w którym usłyszymy "przerażające opowieści".

Zmiany w popularnym radiu. Będą nowe programy

W letniej ramówce RMF FM przewidziano również nową audycję – "Ok! Boomer". Usłyszymy w niej Paulinę Sawicką i Pawła Jawora, którzy wspominać będą wraz ze słuchaczami wydarzenia i historie z lat 90. i przełomu drugiego milenium. Jak czytamy na Wirtualnemedia.pl, program będzie nadawany w soboty i niedziele o 18.00 jako część pasma "Pod słońcem RMF", które będzie bawić słuchaczy w weekendy w godz. 15-20.

Na antenie pojawią się także znane już słuchaczom letnie programy RMF FM, m.in. poranne "Wstawaj, szkoda lata", "Fajne Lato RMF", "Śmieszna połowa dnia", "Summerplay" czy "POPlista".

