"To ugodzenie w polską tożsamość narodową". PiS wzywa rząd do interwencji

O swojej inicjatywie posłowie Prawa i Sprawiedliwości poinformowali w czwartek podczas konferencji prasowej w Sejmie.

PiS przygotowało uchwałę. Chce interwencji rządzących

– To jest ugodzenie w polską tożsamość narodową – ocenił były minister obrony narodowej, obecnie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, odnosząc się do decyzji kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Polityk tłumaczył, że bohaterowie, których zdecydowano się usunąć z ekspozycji to ludzie, których historie, życiorysy są symboliczne dla postawy Polaków w czasie II Wojny Światowej.

– W związku z tym inicjatywa nasza w postaci uchwały zobowiązującej rząd koalicji 13 grudnia do interwencji i do zmiany, do przywrócenia właśnie tych bohaterów do ekspozycji w Muzeum II Wojny światowej – poinformował Błaszczak i dodał: "Ale także mamy inicjatywę społeczną, obywatelską […] dotyczącą upamiętnienia bohaterów, którzy są wykluczani właśnie z ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej.

Skandal w Muzeum II Wojny Światowej. Ulmowie, Pilecki i Kolbe znikają z ekspozycji

W nocy z 24 na 25 czerwca nowa dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku usunęła z wystawy głównej ekspozycje dot. św. Maksymiliana Kolbego, bł. rodziny Ulmów i rtm. Witolda Pileckiego.

O sprawie poinformował prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. – W miejscu, gdzie było wspomnienie bł. rodziny Ulmów, jest czarna dziura. Została czarna ściana zamiast pamięci o tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Z wystawy głównej nowa dyrekcja usunęła także rotmistrza Witolda Pileckiego oraz św. ojca Maksymiliana Kolbego – przekazał.

Kierownictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zapowiedziało, że zamierza "przywrócić spójność całej wystawie", w związku z czym podejmie "dalsze kroki w tym kierunku".

Przypomnijmy, że 2 lutego ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Grzegorza Berendta. Rafał Wnuk, pełniący obowiązki dyrektora muzeum, oświadczył, że będzie starał się przywrócić "pierwotny kształt wystawy".

