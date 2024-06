Jest nowy członek KRS. To poseł KO

Wakat w KRS powstał po wyborze dotychczasowej posłanki KO Kamili Gasiuk-Pihowicz do europarlamentu. W piątek posłowie głosowali nad nowym członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Sejm wybrał posła Jarosława Urbaniaka z KO. Za jego kandydaturą opowiedziało się 235 posłów. Jednocześnie poparcia nie uzyskał kandydat klubu PiS na to stanowisko – poseł Kazimierz Smoliński – który uzyskał 181 głosów.

"Jest osobą doskonale przygotowaną do zajmowania stanowiska członka Krajowej Rady Sądownictwa. W toku swojej pracy poselskiej udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej, który daje gwarancję należytego wypełnienia przez kandydata obowiązków członka tego organu" – tak o Urbaniaku pisali posłowie KO we wniosku dot. wybrania go na członka KRS.

"NeoKRS" czy po prostu KRS?

W listopadzie członkami KRS zostali: Tomasz Zimoch (Polska 2050-Trzecia Droga), Anna Maria Żukowska (Lewica), Robert Kropiwnicki (KO) oraz właśnie Kamila Gasiuk-Pihowicz. Żaden z kandydatów przedstawionych przez Prawo i Sprawiedliwość nie został wybrany w głosowaniu. Wtedy o miejsce w KRS ubiegali się: Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk. Z 25 miejsc w KRS sześć zarezerwowanych jest dla przedstawicieli parlamentu, w tym cztery dla posłów, a dwa dla senatorów.

Tuż po tamtym głosowaniu, w TVN szybko zmieniono pasek. "NeoKRS" zastąpiła po prostu KRS. Poseł PiS Andrzej Śliwka kpił wtedy: "Taka sytuacja. KRS jest wtedy, gdy jest tam Gasiuk-Pihowicz i Kropiwnicki, a gdy są inni niż polityczni nominaci Tuska to wtedy jest neoKRS. Czego nie rozumiecie".

"NeoKRS" było sformułowaniem używanym przez media krytyczne wobec PiS, a także przez polityków opozycji na określenie nowej, czyli powołanej za rządów Zjednoczonej Prawicy Krajowej, Krajowej Rady Sądownictwa. W maju 2022 r. Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO, podczas kolejnej procedury wyboru do Rady, mówiła tak: "To nie jest wybór Krajowej Rady Sądownictwa. To ciało bowiem nie istnieje, bo ten byt prawny został zakwestionowany przez europejskie trybunały i sądy polskie".

