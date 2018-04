W PiS chcą sprawdzić Macierewicza? Poseł Kukiz'15: Suski został wysłany przez obóz premiera

Poseł ocenił, że w PiS-ie są dwa skrzydła: radykalne uformowane wokół Antoniego Macierewicza oraz umiarkowane, centrowe, które działa wokół premiera. Zdaniem Apela to sam obóz prezydencki "wysłał" Suskiego, aby ten ogłosił, że nie będzie głosował na Andrzeja Dudę."Wysłano Suskiego, żeby powiedział coś, co powiedzieliby zwolennicy Antoniego Macierewicza. Moim zdaniem to charakter próby spojenia czy próby uniemożliwienia odłamowi związanemu z Antonim Macierewiczem odejścia z PiS. To tylko gra wewnętrzna, która ma skutkować trwałością ugrupowania jako takiego" – mówił.

Polityk stwierdził, że poprzednie próby Macierewicza z własnymi projektami politycznymi źle się dla niego kończyły."To się skończyło na 0,5 proc. - 1-proc. wynikiem. Myślę, że ta nauka siedzi w głowie Antoniego Macierewicza" – mówił, dodając, że gdyby nie Jarosław Kaczyński, to "Antoniego Macierewicza w polityce prawdopodobniej by nie było. Moim zdaniem nie będzie tworzyć ugrupowanie w kontrze, ale będzie dążył do tworzenia ruchu satelickiego, ugrupowania wewnątrz Zjednoczonej Prawicy" – mówił.

Apel ponadto zapewnił, że klub Kukiz'15 nie zamierza budować żadnej prezydenckiej partii. "Szans na partię prezydencką nie ma ze względu na to, że prezydent dopóki pełni swoja funkcje powinien być bardziej zainteresowany tym, żeby być prezydentem wszystkich, a nie jednego ugrupowania" – przekonywał.

