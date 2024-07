Szykują się zmiany w Lasach Państwowych. MKiŚ chce wyznaczyć "lasy społeczne"

Mikołaj Dorożała poinformował, że do połowy lipca ma zostać opublikowany projekt wytycznych i rekomendacji dotyczący tzw. lasów społecznych i lasów cennych przyrodniczo. Projekt to efekt zainaugurowanej w kwietniu Ogólnopolskiej Narady o Lasach.

Wiceminister klimatu i środowiska wyjaśnił dziennikarzom, że wytyczne mają pomóc w zdefiniowaniu takich obszarów, a rekomendacje wskazać, jak ma wyglądać ochrona takich terenów.

Konsultacje społeczne mają trwać od połowy lipca do połowy sierpnia. Do końca sierpnia resort ma przygotować ostateczną wersję dokumentów. Dorożała zapowiedział, że pierwszy projekt dotyczący tzw. lasów społecznych dla kilkunastu miast ma zostać wyznaczony do końca października.

– Tzw. lasy społeczne miałyby dotyczyć aglomeracji: warszawskiej, łódzkiej, poznańskiej, wrocławskiej, katowickiej, krakowskiej, trójmiejskiej, szczecińskiej oraz bydgoskiej i toruńskiej. Obecnie proces ten dotyczy już większej liczby miast, w tym m.in. Bielska Białej i Kielc – przekazał wiceszef MKiŚ.

Wiceminister wskazał, że docelowo tzw. lasy społeczne mają przede wszystkim służyć mieszkańcom jako m.in. tereny rekreacyjne. – Polscy leśnicy są świetnie przygotowani do prowadzenia takich lasów. Chcemy, aby z tych lasów zniknęły intensywne wycinki, które wielokrotnie budzą ogromny społeczny sprzeciw – podkreślił.

Dorożała dodał, że do końca listopada br. mają zostać natomiast wyznaczone obszary lasów cennych przyrodniczo.

Polityczny komunikat na 100-lecie LP

28 czerwca obchodzono 100-lecie Lasów Państwowych. "Niezmiennym celem istnienia Lasów Państwowych jest troska o rodzimą przyrodę i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Minione dekady przyniosły wiele osiągnięć oraz pozytywne zmiany, które są godnym pochwały wkładem i fundamentem dla przyszłych działań. Niestety są też ciemne karty – w ostatnich latach Lasy Państwowe oraz ich pracownicy padali ofiarą wykorzystania politycznego, funkcja gospodarcza przeważała nad funkcjami ekosystemowymi, a głos społeczeństwa nie był w wystarczającym stopniu respektowany. Powyższe działania zaowocowały dramatycznym spadkiem zaufania społecznego do Lasów Państwowych i jego pracowników, również tych, którzy od dziesięcioleci troszczą się o polskie lasy, dla których praca w Lasach Państwowych wynika z pasji i misji zachowania lasów dla przyszłych pokoleń. Obecnie prowadzone są liczne audyty i kontrole mające na celu rozliczenie nieprawidłowości. Nowe kierownictwo postawiło na dialog ze społeczeństwem. Rozpoczęto również wdrażanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia ochrony lasów. Wierzę, że te inicjatywy będą kontynuowane i pozwolą na odbudowę szacunku do munduru leśnika" – wskazano w komunikacie resortu Pauliny Hennig-Kloski.

