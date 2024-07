Zemsta i jej owoce

W Sejmie działają trzy osobne komisje śledcze plus bliżej nieokreślony specjalny zespół pod przywództwem mecenasa Romana Giertycha. Komisje mają wykazać naruszenie prawa przez PiS w sprawach konkretnych, zespół mecenasa Giertycha ma większe ambicje i zajmuje się PiS jako takim. Jednocześnie mecenas, który jest podejrzanym w sprawie domniemanego wyprowadzenia ze spółki Polnord ok. 92 mln zł (śledztwo się nadal toczy), regularnie spotyka się z prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, by wspólnie radzić nad… przywróceniem praworządności.