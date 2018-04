Horała: Kiedy PO przyszła w 2007 roku, to byliśmy w czołówce ściągalności VAT. Po kilku latach byliśmy w ogonie

Horała odniósł się także do wczorajszej decyzji prezesa PiS ws. obniżenia uposażenia posłów i samorządowców. – Uczucia mogą być różne, ale decyzja jest jednoznaczna. Skoro Polacy uważają, że zarobki polityków powinny być niższe, to my ich słuchamy – mówił.

– Próbowano to przedstawić jako aferę, chociaż afera to jest wtedy, jak ktoś coś ukradnie. Tu nagrody zostały przyznane zgodnie z prawem. W demokracji od pewnego momentu istota sprawy ma mniejsze znaczenie, niż spojrzenie ludzi – powiedział poseł PiS.