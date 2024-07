Przemyt Somalijczyków przez Polskę. Ukraińcy aresztowani

Podczas kontroli drogowej dwóch samochodów osobowych w powiecie wrocławskim, funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wykryli dziesięciu nielegalnych imigrantów. Wszyscy zostali zatrzymani. Dwóch Ukraińców, którzy pomagali cudzoziemcom w próbie nielegalnego przekroczenia granicy z Niemcami, trafiło do aresztu śledczego we Wrocławiu.

Ukraińcy przewozili nielegalnych imigrantów z Somalii

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach skontrolowali w powiecie wrocławskim dwa samochody osobowe na polskich tablicach rejestracyjnych, jadące w kierunku granicy z Niemcami. Pojazdami kierowali obywatele Ukrainy, którzy przewozili dziesięciu nielegalnych migrantów z Somalii.

"Z przeprowadzonych sprawdzeń wynikało, że cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce. Somalijczyków zatrzymano za próbę nielegalnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy i wszczęto postępowania zobowiązujące ich do powrotu. Do czasu zakończenia tych postępowań, ośmiu dorosłych mężczyzn objęto dozorem SG, a dwóch 17-latków umieszczono w jednym z wrocławskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych" – przekazała Straż Graniczna.

Z kolei obywatele Ukrainy zostali zatrzymani za pomoc nielegalnym migrantom w próbie nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do Niemiec. Postawiono im zarzuty, do których się przyznali. Decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące. Ich czyn zagrożony jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

"Jednocześnie z uwagi na lekceważący stosunek do obowiązującego w naszym kraju porządku prawnego oraz mając na uwadze ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, wobec Ukraińców funkcjonariusze SG wszczęli postępowania o zobowiązaniu ich do powrotu" – poinformowała Straż Graniczna.

Pakt migracyjny UE

Tymczasem w państwach członkowskich Unii Europejskiej pojawi się jeszcze więcej Afrykanów i Arabów. Unia Europejska przeforsowała bowiem tzw. pakt migracyjny. W ramach "paktu" państwa członkowskie mają mieć wybór między przyjmowaniem na swoje terytorium nielegalnych imigrantów, zapłaceniem 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego nielegalnego imigranta lub wzięciem udziału w "operacjach" na granicach zewnętrznych Unii.

Ponadto, na bazie dyrektywy azylowej Unii Europejskiej z 14 maja 2024 r., uchwalonej w ramach paktu migracyjnego nielegalni imigranci mają otrzymać prawo do świadczeń socjalnych na koszt podatników na terenie każdego państwa UE. Chodzi m.in. o przyznanie Afrykanom i Arabom prawa do darmowego kwaterunku o wysokim standardzie, świadczeń socjalnych, pełnego i bezpłatnego dostępu do opieki medycznej oraz dostępu do rynku pracy.

