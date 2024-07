"Ważny wniosek" komisji ws. Ziobry. "Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa"

O wniosku złożonym przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa ws. przesłuchania Zbigniewa Ziobry Tomasz Trela poinformował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Komisja śledcza ds. Pegasua. Jest wniosek o powołanie biegłego ws. Zbigniewa Ziobry

"Złożyliśmy wniosek do prokuratora generalnego o powołaniu biegłego do określenia terminu, kiedy Zbigniew Ziobro będzie mogł zeznawać w sprawie nielegalnego przekazania 25 mln zł z FS do CBA" – napisał na platformie X wiceszef komisji.

Swój wpis zakończył stwierdzeniem, że "wszyscy są równi wobec prawa".

twitter

Przedstawienie "ważnego wniosku" ws. Zbigniewa Ziobry tuż po środowym posiedzeniu Komisji Tomasz Trela zapowiadał we wtorek.

W środę mówiła o nim także przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka.

– Złożymy wniosek o powołanie biegłego, który będzie mógł ocenić, kiedy przesłuchanie Zbigniewa Ziobry będzie możliwe – powiedziała polityk Trzeciej Drogi w rozmowie z Wirtualną Polską. Biegły miałby ocenić, kiedy mógłby odbyć się najbliższy termin przesłuchania, biorąc pod uwagę obecny stan zdrowia byłego ministra, a także, w jaki sposób miałoby ono przebiegać. Sroka powiedziała, że odpowiedź na te pytania będzie możliwa dzięki "analizie dokumentacji medycznej" i/lub "badaniu byłego ministra sprawiedliwości".

Zbigniew Ziobro nie stawił się na posiedzeniu komisji. "Usprawiedliwił swoją nieobecność"

Przypomnijmy, że to właśnie na dziś był wyznaczony kolejny termin przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Zbigniewa Ziobry. Polityk, z uwagi na leczenie onkologicznie, ponownie przesłał jednak komisji zwolnienie lekarskie. Potwierdziła to środę przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.

"Polityk kolejny raz usprawiedliwił swoją nieobecność" – przekazała.

Czytaj też:

"To prymitywna prowokacja i obrzydliwe nękanie". Ziobro przerywa milczenieCzytaj też:

Wójcik szczerze o stanie zdrowia Zbigniewa ZiobroCzytaj też:

Wysoka grzywna dla Kaczyńskiego. Jest ostateczna decyzja sądu