Nissan X-Trail 1.5 VC-T MHEV

Podstawowa jednostka w tym modelu, czyli 1,5-litrowy, trzycylindrowy silnik benzynowy, ma moc 163 KM, generuje 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego i pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,6 sekundy. Nie jest to wynik, którym można się chwalić sąsiadom, ale jak na rodzinnego SUV-a nie jest wcale zły. Do tego miękka hybryda jest wystarczająco dynamiczna podczas jazdy w trasie. Automatyczna przekładnia bezstopniowa potrzebuje co prawda chwili do zastanowienia po nagłym wciśnięciu pedału gazu, ale poza tym nie ma powodu do narzekania. Poza asfaltem przyda się 21 cm prześwitu, choć trzeba pamiętać, że X-Trail w tej wersji ma napęd tylko na przednią oś.