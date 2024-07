Granica niepokoju

Kilku, kilkunastu młodych mężczyzn idzie z plecakami szeroką drogą wiodącą przez środek puszczy. Z powodu ostrego upału niektórzy nie mają na sobie koszulek. To tzw. spacer, czyli przejście od kilku do kilkunastu kilometrów w celu zlokalizowania nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę od strony Białorusi. Zlokalizowania, a następnie – jak zapewniają „spacerowicze” – przekazania ich w ręce Straży Granicznej. „Kolejny spokojny dzień. Przy płocie brak żadnych incydentów. Miejmy nadzieję, że to się utrzyma. My spacerujemy dalej i podziwiamy uroki Puszczy Białowieskiej” – czytamy w jednym z facebookowych wpisów Inicjatywy Ochrony Mieszkańców Pogranicza. Pod koniec czerwca na profilu Narodowa Hajnówka (organizacji, która odpowiada za Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce) opublikowano następujące ogłoszenie: „Po paru rozmowach z mieszkańcami przygranicznych miejscowości i sygnałach o tym, że ludzie boją się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, spowodowane działalnością aktywistów i nielegalnych imigrantów, postanowiliśmy aktywnie zadziałać”.

Zdani sami na siebie