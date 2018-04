Zembaczyński chce przydzielenia Lubnauer ochrony. "Ma się bronić przed otwartą agresją sama?"

".@jbrudzinski czy Kobieta liderka partii opozycyjnej ma się bronić przed otwartą agresją sama? 1,6 mln na ochronę #PJK to fura pieniędzy, dla bezpieczeństwa @KLubnauer wystarczy jeden funkcjonariusz @SOP_GOV_PL Panie Ministrze reaguj, bo z hejtu do przemocy już tylko jeden krok" – napisał Zembaczyński publikując pismo. Jednocześnie stwierdził, że skoro ochronę osobistą może mieć Jarosław Kaczyński, to powinna zostać ona przydzielona także Lubnauer.



Witold Zembaczyński przytoczył także wulgarny list, który otrzymała Lubnauer (która poinformowała, że nie powiadomi o sprawie prokuratury, ponieważ autor wiadomości ją przeprosił). Jak dodał, on także otrzymuje "listy nienawiści". I pokazał sklep, który ma należeć do autora listów.