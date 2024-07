Złe wieści z Paryża. Hurkacz nie zagra na igrzyskach

Hubert Hurkacz doznał poważnej kontuzji podczas meczu II rundy Wimbledonu. Jak przypomina portal TVP.Info wydrzyło się to w meczu z Arthurem Filsem. "Szkoda o tyle, że stało się to w absurdalnej, stosunkowo prostej sytuacji. Będąc przy siatce, mając do skończenia banalną wręcz piłkę, Hurkacz postanowił zagrać skrót. Francuz do niego dobiegł, zmuszając wrocławianina do nieoczekiwanej ekwilibrystyki. Niewinny skok zakończył się poważną kontuzją, w wyniku której Polak nie tylko nie dokończył ważnego meczu na ukochanym Wimbledonie, ale i nie będzie reprezentował biało-czerwonych barw w Paryż"” – czytamy.

Artroskopia stawu kolanowego

Polski tenisista przeszedł artroskopię stawu kolanowego, by usunąć uszkodzenia, które powstały w wyniku kontuzji. Dr n. med. Bartłomiej Kacprzak, który operował kolano tenisisty, mówił dwa dni temu w rozmowie z Eurosportem, że Hurkacz musi być odpowiednio przygotowany motorycznie, by mógł wystąpić na igrzyskach. – Kolano wytrzyma, ale on nie zaprezentuje się w żaden sposób pozytywnie i efekt nie będzie osiągnięty. Zatem w tej chwili nie skupiamy się już na kontuzji, a na motoryce właśnie. To nasz priorytet – wyjaśnił ortopeda.

Hurkacz złe wieści przekazał poprzez Instagram.

– Moja rehabilitacja naprawdę przebiega bardzo, bardzo dobrze i cały czas idę do przodu, rozwijam się, jednak podjęliśmy decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem, żeby reprezentować Polskę, móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli – powiedział Hubert Hurkacz.

Ceremonia otwarcia już w piątek

W związku z decyzją Hurkacza nie wiadomo, co z występem Igi Świątek w mikście. Świątek miała zagrać właśnie w parze z Hurkaczem. Decyzja zapadnie pewnie w najbliższym czasie.

Ceremonia otwarcia igrzysk już w najbliższy piątek.

Czytaj też:

Rozejm olimpijski. Papież Franciszek: Igrzyska olimpijskie to czas pokoju, nie wojnyCzytaj też:

Wiemy, kto będzie chorążym polskiej reprezentacji na otwarciu igrzysk